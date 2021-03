CdS, la panchina non incide, ma non ce ne era bisogno

Nella sera dell’ Olimpico, la panchina non incide. Ma non ce ne era bisogno. Qualcuno doveva rientrare per riassaporare il terreno di gioco, come Lozano e Manolas, qualcuno, su quello stesso terreno di gioco dovrebbe essere un pochino più tranquillo…Il Corriere dello Sport valuta i subentranti azzurri:

Manolas (41’ st) sv – Così per sentire l’erba dell’Olimpico.

Bakayoko (41’ st) sv – Il tempo per rompere il ritmo.

Osimhen (21’ st) 5,5 – Le «carezze» lo rendono litigioso.

Elmas (28’ st) sv – Modello-zanzara, per dar noia.



Lozano (28’ st) sv – Un esame per i muscoli, in pratica