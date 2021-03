CdS, la difesa azzurra all’ Olimpico: linea alta e fasce presidiate

Equilibrata ed ordinata la difesa azzurra all’Olimpico contro la Roma. La linea a 4 è alta, Hysaj e Mario Rui controllano le linee laterali. Al centro Dzeko va via una sola volta e l’altra occasione nasce da errore di Koulibaly. I voti al reparto del Corriere dello sport:

Ospina 6 – Vola su Cristante, e gli serve per non riaprire subito la partita. Un palo per amico, ogni tanto.



Hysaj 7 – Se ne sta su El Shaarawy (e su Spinazzola), chiude le diagonali, va anche all’arrembaggio e sempre con giudizio.



Maksimovic 6 – Dzeko se ne va una sola volta, poi governa la zona centrale osservando con discrezione. Quello che sbaglia di meno (solo il 7% delle palle giocate).



Koulibaly 6 – Quando si lancia con il suo atletismo riesce a strappare gli «ohhh» dei pochi. Ma sta per mandare Pellegrini in porta.



Mario Rui 6 – A Pedro (se non se ne va in mezzo) dev’essere negata qualsiasi agevolazione, fosse anche un solo centimetro di spazio. Sta lì, come un piantone, ed ossequia le indicazioni. Con Carlos Perez fa le stesse cose.