Antonio Corbo: “Gattuso vince il confronto con la panchina futura!”

Il presidente del Napoli, non è un segreto, valuta profili per la panchina azzurra della prossima stagione. Tra i papabili, anche il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. All’ Olimpico, come scrive Antonio Corbo su La Repubblica: “Gattuso vince il confronto segreto per la panchina del futuro”. Il tecnico calabrese rimette in corsa la squadra partenopea e rimette in piedi anche la sua carriera. Continua Corbo: “Gattuso gestisce meglio di Fonseca la partita, avendola preparata con intelligenza, come non sempre gli è riuscito, quando tentava, magari per mancanza di titolari, delle soluzioni tattiche estemporanee e squilibrate”