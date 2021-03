ADL – Quando meno te lo aspetti, arriva il tweet presidenziale!

De Laurentiis è fatto così. Prendere o lasciare. Non è sicuramente una persona “facile”, anzi non si sbaglia se lo si definisce imprevedibile. Il tweet, la comunicazione in eccellenza nell’ era social, a volte, arriva quando meno te lo aspetti. Con la società tutta in silenzio stampa, con una “pace” di facciata, come viene definita da tutti quella che circonda adesso il Napoli. Ed ieri sera, notte per dirla tutta, arrivano i complimenti. Il “bravo” è per tutti. Prima Gattuso. Perchè De Laurentiis è spesso oltre il pensiero comune. Di seguito il tweet presidenziale:

Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 22, 2021