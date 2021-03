SKY – Fonseca: “Non abbiamo la mentalità per affrontare squadre forti”

“Non abbiamo la mentalità per giocare contro squadre così forti” esordisce in questo modo il tecnico della Roma, Fonseca, ai microfoni Sky nel post gara. “Un primo tempo giocato male e senza coraggio, nella ripresa meglio. La responsabilità è di tutti, quando giochi con paura le cose non possono andare che così. Il problema è l’atteggiamento, tutto il primo tempo ad aspettare, certo, non è facile pressare alto il Napoli, ma non si spiega perchè non riusciamo a giocare un’intera gara come fatto nel secondo tempo. Ovviamente non mi tiro fuori dalle critiche, anzi. Posso accettare di perdere per mancanza di qualità, ma non certo per mancanza di coraggio. Perdere i big match ci procura ansia, senza dubbio. Per esempio nella prima frazione di gioco, il nostro corridoio era sempre libero e Mario Rui riceveva palla senza problemi. Dovevamo abbassarci e non lo facevamo. Abbiamo preparato la gara in un giorno, dovevamo giocarla con aggressività e cattiveria, non lo abbiamo fatto. Forse sono io che non riesco a trasmettere ai miei giocatori questo modo di affrontare le cose”