SKY-DAZN, per i diritti Tv ancora non c’è alcun accordo

Martedì in Lega si dovrebbe decidere “dove” si potranno vedere, prossimamente, le gare di calcio in Tv. Sky? Dazn? Al momento non c’è ancora un accordo. L’ultima volta ci furono dieci preferenze (ne servono 14), per la piattaforma streming, 9 club si astennero e il Cagliari era assente. Oggi, su Il Corriere della Sera, si legge che l’a.d De Siervo avrebbe telefonato ai vertici Sky informando loro della necessità di rinunciare alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata. In caso contrario l’ offerta verrebbe ritenuta inammissibile. Ieri l’emittente tv ha inviato una mail alla Lega “ritenendo la comunicazione «sorprendente», giungendo a pochi giorni dal 29 marzo, deadline per la validità delle offerte”. L’offerta Sky è di 750 mln per tutte le partite e altri “30 milioni per coprire i costi del canale ott della Lega (dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ha il divieto di esclusiva sul web)”. Dazn invece ha presentato un’offerta più convincente da 840 milioni.