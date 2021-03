Share alle stelle per Ciro Ferrara a “La canzone segreta”. “Napoli o Juve?”. L’ex azzurro diplomatico

Alla “canzone segreta” programma condotto da Serena Rossi è stato presente Ciro Ferrara e non poteva mancare una rappresentanza dello scudetto azzurro. Beppe Incocciati e Bruno Giordano hanno salutato un commosso Ciro.

A cantare la sua canzone segreta ‘Quando’ c’è Clementino che condivide con lui la passione per Pino Daniele”.

Immancabile un ricordo di Maradona, come raccontato da Ciro Ferrara:

“Diego calciatore lo conoscono tutti, io ho avuto modo di conoscere la sua umanità nei momenti di fragilità. La sua grandezza è stata quella di non mettersi mai al di sopra di nessuno. E’ un messaggio importante ed è per questo che noi compagni lo abbiamo amato e lo amiamo ancora. Poi io avevo solo 17 anni e mai avrai immaginato di giocare con lui”.o Nello studio anche la figlia Benedetta che annuncia che aspetta un bambino. In mano ha la maglia azzurra col numero 2 che la mamma di Diego Maradona preparò per Benedetta in occasione del secondo scudetto del Napoli.

“Napoli o Juve? La domanda classica alla quale Ciro divide la posta a metà:

“Sono Napoletano e qui ho vinto il primo scudetto. A Torino ho passato 7 anni ed ho vinto tanto. Amo e rispetto entrambe le società”

Si legge su Vesuvio live.it anche che ancora una volta è ‘Canzone Segreta‘, il nuovo programma su Rai 1 condotto da Serena Rossi, ad aggiudicarsi gli ascolti del venerdì sera. Sono stati 3.984.000 gli spettatori incollati davanti alla tv, pari al 17.4% di share, contro i 2.458.000 spettatori (e il 13.4% di share) registrati dalla replica di ‘Ciao Darwin 8 – Terre Desolate’.