SERIE B FEMMINILE – Punteggio tennistico del Pomigliano sul campo del Perugia

Dopo la sconfitta, prima della sosta, in casa contro il Chievo Verona, il Pomigliano aveva voglia di rivalsa in trasferta e batte con un netto 2-7 il fanalino di coda Perugia. Per la squadra di mister Manuela Tesse, le reti di: Pinna, Schioppo, doppietta di Cox, Moraca, Kiamou e Doods. Per le padroni di casa umbre i gol della bandiera di Angori e Mazzi. Nota stonata per il Pomigliano il rosso ai danni di Cox che le farà saltare la gara contro la Lazio, che si aggiunge a Giorgia Todisco. La squadra campana guadagna punti sulla Riozzese Como che pareggia in casa contro il Lady Cittadella.

Serie B femminile – Perugia-Pomigliano femminile 2-7

La Redazione