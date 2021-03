Serie A, tra poco in campo Verona/Atalanta: le formazioni ufficiali

Il match dell’ ora di pranzo di quest’ oggi si gioca al Bentegodi. Di fronte Verona/Atalanta. Per gli scaligeri al posto del tecnico Juric, squalificato, in panchina ci sarà Paro. Veneti con il solito 3-4-2-1. L’Atalanta di Gasperini vuole riprendersi subito dalla sconfitta Champions ed il suo tecnico mischi un po’ le carte in tavola. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori per giocarsi la partita:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disp. Berardi, Pandur, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Sturaro, Amione, Bessa. All. Paro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, De Roon,; Toloi, Freuler, Pessina, Palomino;Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. A disp. Rossi, Sportiello, Maehle, Lammers, Muriel, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Ilicic, Pasalic. All. Gasperini.