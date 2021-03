SERIE A – Roma-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Dopo il successo contro il Milan, il Napoli cercava il bis in trasferta contro la Roma e l’atteggiamento è dei migliori. Pressing alto e giallorossi in grande sofferenza. Prima Zielinski che manca la precisione in area di rigore. La rete è nell’aria e arriva con Mertens su calcio di punizione. Il belga, in serata, realizza la doppietta, di testa, sfruttando la sponda di Politano. I padroni di casa nella ripresa cercano una reazione, ma solo con il palo di Pellegrini, che nasce dall’errore di Koulibaly. Nel finale poco altro da aggiungere e successo che vale oro per il Napoli nella corsa Champions. Ecco le pagelle della sfida dell’Olimpico.

Top

Ospina 6,5 – Il portiere colombiano, come sempre, con i piedi ha il controllo della situazione. Ottimo intervento su Cristante e attento sul tiro-cross di Karsdorp.

Hysaj 7 – Il terzino albanese stasera aveva Spinazzola, ma praticamente lo ha annullato. Splendido l’intervento su El Sharaawy nel primo tempo e resta concentrato fino alla fine della partita.

Maksimovic 6,5 – Il difensore serbo, per la seconda gara di fila, gioca titolare in trasferta, aveva Dzeko, ma se sii esclude un intervento non andato al meglio, per il resto non sbaglia nulla. Esce per crampi.

Mario Rui 6,5 – Il laterale mancino portoghese, non giocava da un paio di gare, dopo il pre-gara contro il Bologna, però ha tenuto alta la guardia fino alla fine. Solo una distrazione, ma poi chiude bene su Carles Peres. Finalmente ritrova la giusta determinazione.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo conferma il suo buon momento. Da una mano nella mediana e dal suo piede inizia l’azione della seconda rete del Napoli. Nel secondo tempo giganteggia, senza commettere errori.

Zielinski 7 – Il polacco conferma davvero di essere in un ottimo momento con il Napoli. Si procura la punizione del vantaggio, poi giocate per i compagni. Ammonito, ma non perde la concentrazione fino al momento del cambio.

Politano 6,5 – L’esterno ex Sassuolo e Inter, entra come sempre nel vivo della partita. Lancio per Insigne e poi per Koulibaly. Suo l’assist di testa per la rete di Mertens. Difende bene sul lato di Spinazzola.

L. Insigne 6,5 – Il capitano come sempre è un leone, si sacrifica ed è sempre nel vivo del gioco. L’assist per l’azione del secondo gol azzurro è da manuale del calcio e da far vedere ai ragazzi dei vivai. Davvero unico.

Mertens 7 – Il belga, da tempo non segnava, l’ultima rete è stata contro il Benevento, stasera ritrova la verve dei giorni migliori. Gol su punizione e poi la rete di testa, non proprio la sua specialità. E’ tornato il “Ciro” che fa innamorare i napoletani.

A cura di Alessandro Sacco