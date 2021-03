Serie A/ Hellas Verona-Atalanta 0-2: Dea meritatamente in vantaggio!

Quest’oggi alle 12:30 va in scena il match tra Atalanta ed Hellas Verona, valido per la 28esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 24esimo, Romero colpisce di testa in area di rigore, ma Silvestri blocca la conclusione. Al 30esimo, Zapata va via di forza a Lovato e con il destro scarica il tiro deviato in angolo da Silvestri. Al 32esimo, viene fischiato un calcio di rigore all’Atalanta per fallo di mano di Dimarco; dal dischetto Malinovski non sbaglia. Al 37esimo, Zapata supera Dawidowicz e calcia colpendo il palo esterno. Al 42esimo, l’Atalanta ha raddoppiato con Duvan Zapata, il quale ha superato in velocità Lovato e ha bucato Silvestri in uscita. Dopo un minuto di recupero è terminato il primo tempo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; De Roon, Romero, Djimsiti; Toloi, Pessina, Freuler, Palomino; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata All. Gasperini

Ammonizioni: 26′ Ceccherini (V), 28′ Dawidowicz (V)

Marcatori: 32′ rig. Malinovski (A), 42′ Zapata (A)