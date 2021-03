SERIE A, FIORENTINA-MILAN: 2-3 Dimostrazione di forza dei rossoneri

Per la 28^ giornata della SERIE A si affrontano allo stadio Artemio Franchi Fiorentina e Milan. Dopo la delusione dell’eliminazione dall’EUROPA LEAGUE, Pioli si affida a Zlatan Ibrahimovic, per continuare a coltivare qualche speranza per il titolo, ma soprattutto con un risultato positivo terrebbe a debita distanza le pretendenti ai quattro posti per la Champions. Prandelli ed i suoi dopo l’exploit di Benevento hanno tutta l’intenzione di dare continuità al loro buon momento.

Sin dai primi minuti si ha la sensazione di una gara aperta a qualsiasi risultato con un buon ritmo. Ad aprire le ostilità ci pensa il solito Ibra che al 9° minuto sfrutta un mal posizionamento della difesa viola e porta in vantaggio il Milan. La reazione della Fiorentina non tarda ad arrivare ed al 17° con una magistrale punizione con la quale Pulgar batte Donnarumma. La partita resta bella ed al 29° Pezzella con un colpo di tacco coglie la traversa. Al 35° anche il numero dei legni colpiti torna in parità con l’onnipresente Ibrahimovic che prova a scavalcare Dragowski con uno scavetto ma vede negarsi il goal dalla traversa. La ripresa riparte con la Fiorentina che al 50° con Ribery si porta in vantaggio. Gioia che dura poco, il Milan riacciuffa il pari con Diaz al 56°. La partita resta bella e al 67° ha una nuova svolta con il goal di Calhanoglu che completa la rimonta dei rossoneri. Il Milan riesce a contenere la reazione dei viola e conquista tre punti importantissimi.

FIORENTINA-MILAN 2-3

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski (44′ Terracciano); Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta (79′ Kouame); Eysseric, Pulgar (79′ Callejon), Castrovilli (71′ Venuti), Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali (58′ Bennacer), Kessié; Saelemaekers (58′ Saelemaekers), Calhanoglu (90′ Meité), Brahim Diaz (80′ Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli

9′ Ibrahimovic (M), 17′ Pulgar (F), 51′ Ribery (F), 57′ Brahim Diaz (M), 72′ Calhanoglu (M)

A Cura di DAVIDE D’ANGELO