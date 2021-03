Serie A 28 °giornata :Impresa del Benevento a Torino!

Serie A 28 °giornata, gare delle 15 :

Finiscono le partite del pomeriggio che hanno visto la vittoria interna della Sampdoria sul Torino. A decidere il match è una rete di Candreva nel primo tempo. Ad Udine la Lazio di Inzaghi si impone per una rete a zero in terra friulana. La rete di Marusic fa volare i suoi a – 6 dal quarto posto, con una gara da recuperare. L’impresa di giornata la compie un altro Inzaghi che con il suo Benevento centra una storica vittoria in casa della Juventus. Sfruttando un retropasaggio sbagliato di Arthur, Gaich recupera palla e batte il numero uno bianconero. Campani a +7dalla zona retrocessione.