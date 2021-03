Roma/Napoli. Così in campo: Gattuso torna all’antico, Fonseca risponde con il 3-4-2-1

Napoli e Roma hanno gli stessi punti, 50, e sono quinte a due punti dall’Atalanta: lo scontro diretto dell’Olimpico sarà importantissimo per la corsa Champions, allo stadio stasera ci sarà il presidente De Laurentiis. Gli azzurri di Gattuso sono a caccia di continuità di prestazioni e di risultati: la serie positiva è cominciata con il Benevento ed è proseguita con Sassuolo, Bologna e Milan. Dieci punti nelle ultime quattro partite, una ripresa della squadra di Gattuso nel momento più difficile che ora dovrà continuare a dare un segnale forte contro una diretta concorrente, in una partita che avrà il sapore dello spareggio. Morale alto anche per la Roma dopo il successo a Kiev contro lo Shakhtar e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, squadra giallorossa che però dovrà fare i conti con la stanchezza per l’impegno europeo di giovedì sera.

Fonte e grafico (Il Mattino)