PRIMAVERA 1 – Successi per Roma e Lazio, colpo esterno del Genoa

In attesa della sfida tra il Bologna e la Fiorentina, questa mattina si sono giocate tre partite del campionato Primavera ed è andata tutto secondo norma. La Lazio, dopo aver battuto l’Inter in settimana, batte per 3-0 il Torino. La capolista Roma si conferma prima in classifica, allungando sulle dirette concorrenti con il 2-0 ai danni dell’Ascoli. Infine successo esterno del Genoa a Ferrara contro la Spal per 1-2.

Lazio-Torino 3-0

Roma-Ascoli 2-0

Spal-Genoa 1-2

La Redazione