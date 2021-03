Premier League – Ripresa Tottenham, pari West Ham, colpo Brighton, ok Leeds

Giornata spezzata in Premier League per dare spazio alle semifinali di FA Cup ma comunque risultati importanti. Risorge il Tottenham, che dopo l’eliminazione dall’Europa League, vince 2-0 in casa dell’Aston Villa nel recupero della 18ª giornata. Spurs a -3 punti ora dalla zona Champions League. Inciampa invece il West Ham, che avanti di tre gol si fa raggiungere dall’Arsenal per 3-3 nella 29ª giornata e va a -2 punti dal quarto posto. Colpo grosso del Brighton, che stende 3-0 il Newcastle nello scontro diretto per la salvezza e vola a +6 punti sul Fulham, che cade 2-1 con il Leeds. Ora la Premier League si ferma per la sosta per gli impegni delle Nazionali