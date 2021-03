Paulo Fonseca: “Contro il Napoli ho una strategia, ma non cambieremo la mentalità”

La Roma ieri ha svolto l’unico allenamento, post-Europa League, per preparare al meglio la sfida contro il Napoli. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. “Il Napoli riposato e noi stanchi dopo Kiev? Alcuni titolari non sono scesi in campo giovedì sera, perciò non cerco alibi per la sfida contro gli azzurri. Non ci saranno Smalling e Veretout, mi auguro di recuperare dopo la sosta. Per il match contro i partenopei ho una strategia ben precisa, ma non cambierà la mentalità. Il mio futuro? Non leggo i giornali, penso al campo, dove abbiamo voglia di vincere e centrare la zona Champions”.

Fonte: Roberto Maida Corriere dello Sport