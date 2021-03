Out da Castelvolturno, in all’ Olimpico: torna Mario Rui

Qualche settimana fa, nel calcio, è un tempo indicibile. Le gare di questo sport cambiano anche anche nel giro di pochi minuti, spesso calciatori in ombra nel primo tempo di una partita, splendono nella seconda, perciò raccontare quanto accaduto nelle settimane precedenti non è altro che rendere noto qualcosa di avvenuto in precedenza. E’ il caso dell’ allontanamento da parte di Rino Gattuso, allenatore del Napoli, di Mario Rui da una seduta di allenamento a causa di un atteggiamento non esattamente costruttivo. Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport. Al momento, Mario Rui, vista la squalifica di Di Lorenzo in difesa, non avrà problemi a tornare tra i titolari del Napoli a Roma.