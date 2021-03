Mertens verso la Nazionale, ma la corsa deve ripartire dall’ Olimpico

Gattuso ha deciso. Stasera all’ Olimpico sarà Mertens dal primo minuto. La condizione non è ancora al top, Dries è rientrato dopo l’infortunio alla caviglia sinistra subita nel match di dicembre contro l’Inter al Meazza e ancora non sta brillando. Ma le sue caratteristiche sono importanti nel 4-2-3-1 per le giocate nello stretto con Insigne, Zielinski e Politano, gli uno-due negli ultimi ventri metri e così Rino è orientato a ripartire con lui dall’inizio lanciando poi più avanti in partita Osimhen. Mertens da domani sarà con la nazionale in vista delle partite di qualificazioni mondiali contro Galles, Repubblica Ceca e Romania. Una stagione finora difficile per il bomber azzurro di tutti i tempi con 131 reti condizionata finora dall’infortunio alla caviglia che l’ha costretto a restare a lungo fermo ai box. Ora però si entra nella fase decisiva del campionato, il Napoli conta più che mai su di lui. La corsa azzurra deve ripartire. E la corsa parte dall’Olimpico.

Il Mattino