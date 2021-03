Attualmente è in prestito alla Fiorentina, il difensore azzurro Kevin Malcuit. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a BeIN Sports France, parlando di Ancelotti e Gattuso:

Il Napoli doveva prendere Sabaly, ma non superò le visite mediche e sono stato preso io dopo. Ho potuto giocare per Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo. Gattuso non mi ha dato una chance dopo l’infortunio, mi ha fatto comprendere che non c’era posto per me.