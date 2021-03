Lobotka è stato operato alle tonsille. Recuperato il grande ex Manolas

Manolas, il grande ex, comincerà dalla panchina. Il più grande ex di giornata, per la precisione, in virtù di tutto quello che Roma e la Roma hanno rappresentato per lui: cinque stagioni, dal 2014 al 2019, con indimenticabile gol di testa al Barça valso la qualificazione alle semifinali di Champions 2017-2018. Kostas il greco, ormai recuperato, non gioca dall’inizio dalla trasferta con il Genoa (6 febbraio): infortunio alla caviglia, recupero, il tempo di rientrare con un fallo da rigore nei 9 e maledetti minuti finali con il Sassuolo, e poi l’esclusione dai convocati per il Milan così da migliorare la condizione. Rino, insomma, conferma Maksimovic e Koulibaly davanti a Ospina, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra; Fabian e Demme a centrocampo; Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti alle spalle di Mertens. Torna tra i convocati anche Lozano, assente dalla Juve; fuori causa Lobotka, operato alle tonsille.

F. Mandarini (Cds)