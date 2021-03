Lobotka causa tonsillite non partirà per le nazionali, lungo stop per lui!

Stanislav Lobotka, dopo aver subito l’operazione alle tonsille per una tonsillite, oggi non ci sarà per la trasferta del Napoli all’Olimpico di Roma, ma non è l’unico evento che salterà; infatti secondo quanto riporta il corriere del mezzogiorno, lo slovacco salterà anche le gare della sua nazionale, la Slovacchia per recuperare dal malanno appena avuto