LIVE SERIE A – Roma-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Roma (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko A disp. Mirante, Farelli, Reynolds, Fazio, Kumbulla, Santon, Villar, Pastore, Mayoral, Perez All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens A disp. Meret, Contini, Manolas, Zedadka, Costanzo, Elmas, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Cioffi All. Gattuso.

Arbitro: Di Bello; Ass1: Peretti; Ass2: Paganessi; IV: Ayroldi; VAR: Di Paolo; AVAR: Cecconi

19,26 – In questo momento è arrivata allo stadio Olimpico la Roma, pronta per la sfida contro il Napoli. Aggiornamenti sul twitter dei giallorossi.

Nel corso della sfida dell’Olimpico tra la Roma e il Napoli, si prevede cielo coperto durante la gara.

Questa sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il big-match tra la Roma e il Napoli, sfida valevole per la zona Champions. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in campionato a Parma, ma anche dallo storico passaggio ai quarti di Europa League, però vorranno riscattare il 4-0 dell’andata. Mancherà per squalifica Bruno Peres, per infortunio invece: Smalling, Veretout e Mkitaryan. Gli azzurri invece, dovranno fare a meno di Rrahmani, Lobotka e Petagna, per infortunio e Di Lorenzo per squalifica, però vogliono confermare il buon momento dopo i successi contro Bologna e Milan. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale, come sempre.

La Redazione