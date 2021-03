L’importanza di Diego Demme nello scacchiere di Rino Gattuso

Preziosa la presenza a centrocampo di Demme che garantisce grande equilibrio alla squadra e protezione alla linea a quattro arretrata oltre che una distribuzione precisa della manovra dal basso. Il tedesco sta funzionando benissimo in coppia con Fabian Ruiz, apparso in netta crescita contro il Milan: lo spagnolo ha assicurato molte più verticalizzazioni alla manovra con passaggi in profondità e ne hanno tratto giovamento gli attaccanti che sono risultati molto più incisivi nella sfida del Meazza. I due centrocampisti centrali hanno funzionato bene sia in costruzione che nella fase di non possesso riuscendo a dare il meglio sia in impostazione che in copertura. R.Ventre (Il Mattino)