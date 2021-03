Insigne-Pellegrini, sfida Champions tra i due Lorenzo

Roma-Napoli, sarà come sempre una sfida non solo entusiasmante, tra due squadre che sanno giocare a calcio, oltre che spettacolare, ma anche tra due dei leader anche compagni di Nazionale. Si tratta di Lorenzo Pellegrini e Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, da un mese a questa parte, sta facendo la differenza, tra gol e assist, si sta facendo rispettare. L’altro Lorenzo, quello romano, ha tutta la voglia di dare lustro ai colori giallorossi, giocherà alle spalle di Dzeko, ruolo a lui più congeniale. Insomma due calciatori che hanno voglia di fare la differenza. Il capitano del Napoli, spesso si fa sentire in napoletano e vuole vincere la sfida per superare la Roma e tenere il passo dell’Atalanta. Quale dei due dialetti preverrà nella sfida Champions?

Fonte: CdS