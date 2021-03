Gattuso presenta l’attacco anti Roma che ha una sola variante

Gattuso si riaffida a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle della punta centrale Mertens, lo stesso schieramento iniziale di Milano. I due esterni stanno dando un grande contribuito in termini di gol, insieme all’altro esterno Lozano che andrà in panchina stasera all’Olimpico contro la Roma (in tre hanno messo a segno 30 gol). Il messicano, quindi rientra dopo l’infortunio muscolare accusato il 13 febbraio contro la Juve e potrebbe avere la possibilità di giocare uno spezzone di partita. In gran forma anche Zielinski, il polacco sta facendo sempre meglio nel ruolo di trequartista in termini di gol e assist, preziosissimo quello a Politano per il gol vincente contro il Milan. Al centro dell’attacco ancora Mertens, poco brillante nell’ultima sfida al Meazza e in passato spesso decisivo all’Olimpico contro la Roma. Parte in panchina Osimhen che troverà spazio a partita in corso o per una nuova staffetta con Mertens oppure per giocare uno spezzone di partita con il belga. R. Ventre (Il mattino)