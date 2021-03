Gattuso copia e incolla la squadra anti Milan con una sola variante

Gattuso confermerà in blocco la squadra che ha vinto al Meazza contro il Milan con un unico cambio obbligato, quello dello squalificato Di Lorenzo: l’unico volto nuovo sarà Mario Rui che giocherà da terzino sinistro con Hysaj che tornerà a destra. L’altro ballottaggio in difesa vede in vantaggio Maksimovic su Manolas e sarà quindi ancora l’ex granata ad affiancare Koulibaly da centrale difensivo. L’ex giallorosso invece partirà dalla panchina per entrare se necessario a partita in corso. Il Napoli cercherà di confermare i segnali positivi in fase difensiva mostrati contro il Milan, match in cui gli azzurri sono riusciti ad interrompere la lunga serie negativa di gol subiti in trasferta. Una grande prova dei difensori a cominciare da Koulibaly, tornato su ottimi livelli, e di tutta la squadra che ha svolto un grande lavoro in fase difensiva a cominciare dagli attaccanti che hanno dato un grande contributo nei rientri. R. Ventre (Il Mattino)