[Formazioni] Roma-Napoli, Cristante al centro della difesa. Mertens in vantaggio su Osimhen

Questa sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà la sfida valevole per la zona Champions, tra la Roma e il Napoli. Per i giallorossi diverse le assenze, compreso quella all’ultimo di Smalling, come annunciato da Fonseca. Al posto dell’inglese, giocherà Cristante con Mancini e Ibanez ai lati. In attacco spazio a Dzeko con Pellegrini ed El Sharaawy, alle sue spalle. In casa partenopea Gattuso sembra aver sciolto le riserve per l’attacco, Mertens in vantaggio su Osimhen. Per il resto in campo Maksimovic al centro della difesa e l’ex Mario Rui a sinistra. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1.

Fonte: Corriere dello Sport