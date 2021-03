Fonseca è uno dei papabili, stasera ADL lo guarderà da vicino

De Laurentiis valuta e studia profili per la panchina azzurra della prossima stagione. Contatti telefonici, monitoraggi, sondaggi…Quanto ci sia di vero in tutti i rumors, ovviamente, lo sanno esclusivamente i diretti interessati, ma si sa che anche l’attuale tecnico giallorosso, Fonseca, viene seguito con molto interesse. In merito, sul Corriere del Mezzogiorno, si legge:

“In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra prima della gara. Ma che poi, dalla tribuna, guarderà con occhio interessato anche Fonseca, uno dei nomi più papabili in questo momento per il futuro prossimo. Il portoghese nella sua orbita da quando alla guida dello Shakhtar eliminò il Napoli in Champions League. Presente e futuro che si intrecciano nella gara che più di tutte ha il solo profumo dell’Europa”.