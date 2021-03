De Laurentiis a Gattuso imputa una responsabilità ben precisa. Ora però è tregua

Tra il presidente De Laurentiis e mister Gattuso, ora c’è tregua, dopo che all’indomani della sconfitta di Verona, ci fu la così detta guerra fredda tra le parti. Il patron del club azzurro aveva contatto diversi tecnici, per fare da traghettatore, nessuno accettò l’incarico. Il tecnico dei partenopei non fu contento e lo disse dopo la sfida vinta contro il Parma. Da allora sembrava che tutto fosse compromesso, ma prima del derby con il Benevento è stata sancita la tregua. Un aspetto però AdL ha imputato al mister, ogni tanto il famoso interruttore che si spegne, con un rendimento non sempre costante. Al di là se sarà Champions oppure no, le strade tra Gattuso e il Napoli si separeranno, ma al momento la tregua c’è e questo non va sottovalutato.

Fonte: CdS