Calcio femminile: successo delle azzurre del Napoli ma che paura in campo

Importante vittoria per il Napoli Femminile in serie A: 3-1 sulla Florentia al campo Caduti di Brema grazie alla doppietta di Nocchi e alla rete di Goldoni (per le toscane a segno Martinovic). La squadra di Pistolesi, che il presidente Carlino aveva voluto portare per la prima volta in ritiro in un albergo di Corso Vittorio Emanuele, ha mosso un passo importante per la salvezza. Tra sette giorni nuova gara interna contro l’Empoli per le azzurre. In campo, alla fine del primo tempo, ci sono stati momenti di paura per il malore accusato dalla giocatrice avversaria Pugnali nei pressi della panchina. Ha perso conoscenza dopo una brutta caduta a centrocampo. Trasportata in ambulanza presso l’Ospedale del Mare, è stata sottoposta a Tac e ha poi avuto l’autorizzazione per rientrare in Toscana. Il secondo tempo della partita è cominciato in ritardo per attendere il rientro dell’ambulanza al campo Caduti di Brema.

Fonte: Il Mattino