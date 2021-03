Altro giro, altro obiettivo: Mertens raggiunge quota 100 in serie A

Quota 100 la raggiunge in una sera, Dries Mertens. Il terzo giocatore nella storia del Napoli a realizzare 100 reti in serie A. Raggiunge Hamsik, anche lui a quota 100 e mette nel mirino Vojak a 102. Il belga raggiunge un altro obiettivo grazie alla doppietta messa a segno all’ Olimpico.

100 – Dries #Mertens is only the third player to score 100 goals with #Napoli in #SerieA, alongside Marek #Hamsik (100) and Antonio #Vojak (102). Élite.#RomaNapoli #SerieATIM pic.twitter.com/6YyHV75RnI

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 21, 2021