Allegri sul suo futuro: “Napoli, Roma…ancora non so niente”

Ospite del Club Sky, Massimiliano Allegri accenna appena a qualcosa sul suo futuro, dicendo si non sapere ancora niente. “Napoli o Roma? Non so niente… C’erano quelli che badavano al gioco, io che sono pratico. Non ho ragione io, tantomeno loro, è che a volte bisogna fare dei compromessi. Il calcio è come la vita, occorre equilibrio. Oggi si parla di costruzione dal basso, certo, va bene, se è equilibrato. Bisogna capire come e quando farla., La tattica è importante, lo è per qualunque allenatore, ma sono i giocatori a dover stare al centro, altrimenti, poi, quando andiamo in Europa, gli avversari soi passano palla a 100 all’ ora. Occorre lavorare sulla tecnica individuale in velocità, il calcio è gesto tecnico all’ interno di un’ organizzazione”