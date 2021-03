Zeman: “La Roma stanca? Non inciderà ma io vedo gli azzurri favoriti”

Dall’intervista rilasciata da Zeman al CdS presenta la sfida di domani sera allo stadio Olimpico tra la Roma e il Napoli, dove indica la sua favorita:

La Roma è rientrata ieri pomeriggio dalla Ucraina. «Penso non incida. Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni».

Ma la Roma le piace? «Non glielo posso dire…».

Faccia un’eccezione… «Contro le prime della classifica, ha conquistato pochi punti. E domenica scorsa hanno cominciato anche a perdere con il Parma. Anche questi sono segnali».

Domenica ha la possibilità di rivalutarsi, anche agli occhi della classifica, con il Napoli. «Che per me è favorito, in questo momento. Ma pure a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e poi una o qualcuna sbagliata. E dipende, comunque, da come affronteranno la partita: se per vincerla o se per non perderla».

Il campionato del Napoli è border line: può arrivare in Champions o ritrovarsi anche niente tra le mani. «È una stagione deludente, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualificarsi per la Champions».

