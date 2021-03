Trentalange, pres AIA, pronto al nuovo corso ed al VAR a chiamata!

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, vuole aprire un nuovo corso, ma dice che trattandosi di comunicazione, occorre rispetto ed attenzione. A Dribbling commentando l’intervista di Orsato a Rai 2 ha dichiarato: “Dopo l’esperimento Orsato, nato in buona fede, abbiamo visto che gli arbitri sono più bravi ad arbitrare che a comunicare” e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di lasciar parlare i direttori di gara dopo le partite, ha aggiunto. “Penso ci sia bisogno di una formazione in questo senso, ci siamo presi un attimo di ripensamento. Si cresce per didattica e per confronto. Ci credo fermamente, ma bisogna essere preparati. Ci sarà un confronto, ma io penso che con persone di buona volontà si possa fare senza aspettare tempi biblici”. In merito al VAR a chiamata: “Non si conosce ciò che non si sperimenta. Quindi siamo pronti a qualsiasi sperimentazione. L’arbitro del futuro deve essere un ricercatore e non un presuntuoso”.