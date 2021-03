TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Zielinski può sfruttare i limiti della Roma”

Ieri pomeriggio, nel corso della trasmissione “All News Club Italia” condotto da Adriano Pastore e Alberto Caccia, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Domani sera contro la Roma, sarà una partita diversa rispetto al Milan. I giallorossi hanno una rosa più tecnica, non ti pressano in fase d’impostazione, ma ripartono velocemente a differenza dei rossoneri. Il Napoli dovrà essere concentrato, non concedere il contropiede alla squadra di Fonseca e dovrà pressare la difesa di casa, che spesso parte dal suo portiere Pau Lopez. Secondo me Zielinski può sfruttare i limiti della Roma, hanno in Pellegrini un calciatore che se lo costringi a difendere va in difficoltà, perciò il polacco può essere letale. In attacco, credo che Osimhen possa colpire la difesa della Roma, che ha dimostrato di non essere attenta in certi momenti della gara, come ad esempio nella sconfitta di Parma. La zona salvezza? La sconfitta del Parma, sembra togliere un pensiero a Benevento e Spezia, ma certamente i sanniti allenati da Pippo Inzaghi non sono al momento al top della forma. Invece Torino e Cagliari sembrano aver ritrovato gioco e risultati. Oggi si giocherà per i sardi la sfida contro lo Spezia e da questa gara avremo le idee più chiare per la zona salvezza”.

La Redazione