Sponsor tecnico Napoli: c’è la Legea in pole position

Il Napoli vive mesi di transizione, e le novità potrebbero riguardare anche lo sponsor tecnico. Legea in pole davanti a Castore, Mizuno e Adidas per sostituire Kappa

Per il Napoli le certezze, in vista della stagione 2021/22, sono poche. Gennaro Gattuso, salvo sorprese clamorose, andrà via, ci sono riflessioni in corso sul futuro del ds Cristiano Giuntoli (cercato dalla Fiorentina) e anche la rosa, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, vivrebbe una piccola rivoluzione. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’azienda campana ha effettivamente superato una folta concorrenza. E, ad oggi, rappresenta la favorita per vestire i napoletani a partire dalla prossima stagione.