Ieri sera si è giocata la sfida di serie B tra l’Ascoli e la Cremonese, risultato finale è stato a reti bianche. Ha giocato solo il primo tempo per i grigiorossi, il classe 2000 Gaetano, non è andato in gol, ma ha mostrato alcune giocate interessanti, come il passaggio per Valzania.

Fonte: Corriere dello Sport