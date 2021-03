SERIE A – Spezia-Cagliari 2-1, vittoria fondamentale per i ragazzi di Italiano. Sardi spreconi

Allo stadio Picco di La Spezia, si è giocata la sfida valevole per la salvezza, tra i padroni di casa e il Cagliari, la partita è stata davvero molto bella. I sardi partono forte con Joao Pedro che va vicino al gol, Zoet d’istinto devia da pochi passi. La compagine di Italiano, però inizia a pressare e a giocare all’attacco, manca la precisione. Tra i più attivi è Piccolo, il ragazzo classe 2001 proveniente dall’Atalanta, segna ad inizio ripresa di testa su cross di Maggiore. La partita è molto vivace, lo Spezia attacca, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio. Il Cagliari però ha due occasioni, prima con Gaston Pereiro, parata di Zoet, ma ancora più clamoroso con Simeone che sbaglia a porta vuota. I padroni di casa, raddoppiano, tiro-cross sbilenco di Maggiore e palla in rete. Match finito? No perchè gli ospiti accorciano le distanze con Gaston Pereiro, su azione da corner. Nel finale parata di Zeot su Nandez e allo scadere il VAR annulla il pareggio di Joao Pedro, per fuorigioco di Cerri. Spettacolo al Picco e lo Spezia allunga sulla zona salvezza, Cagliari sprecone e male in difesa.

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

49′ Piccoli (S), 80′ Maggiore (S), 83′ Gaston Pereiro (C)



SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic (81′ Terzi), Marchizza (46′ Bastoni S.); Pobega (55′ Leo Sena), Ricci, Maggiore (81′ Acampora); Gyasi, Piccoli (67′ Nzola), Farias. All. Italiano



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan (81′ Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan (81′ Cerri), Nainggolan, Lykogiannis (69′ Gaston Pereiro); Pavoletti (69′ Simeone), Joao Pedro. All. Semplici

Ammoniti: Nainggolan, Joao Pedro

La Redazione