SERIE A FEMMINILE – Napoli-Florentia 3-1, vittoria di spessore delle azzurre di Pistolesi

Quest’oggi allo stadio Caduti di Brema, si è giocata la sfida tra il Napoli femminile e la Florentia. Le azzurre partono subito forte e segnano due gol in undici minuti con la doppietta di Nocchi. La squadra ospite accorcia le distanze con Martinovic, ma sale in cattedra la Goldoni che segna una splendida rete del 3-1. Il match viene interrotta per una botta alla testa subita da una calciatrice della Florentia, portata in ospedale. Ora il Napoli è sempre penultimo ma ad un punto del terz’ultimo posto in classifica occupato dal San Marino Academy. Prossimo turno per le azzurre, sempre in casa contro l’Empoli Ladies.

La Redazione