SERIE A FEMMINILE – Diciottesima vittoria per la Juventus, successo interno per l’A.s. Roma

Dopo la Coppa Italia femminile, torna il campionato di serie A e la curiosità era se la Juventus avesse reagito alla sconfitta contro l’A.s. Roma. La squadra bianconera vince la partita numero 18 in campionato, sul terreno della Fiorentina, doppietta decisiva di Staskova. Nell’altra sfida le giallorosse battono per 4-3 l’Inter. Splendide reti di Thomas, di tacco, e di Banusic, con una splendida rovesciata. Infine il Napoli femminile batte per 3-1 la Florentia.

A.s. Roma-Inter 4-3

Fiorentinaa-Juventus 1-2

Napoli femminile-Florentia 3-1

A cura di Alessandro Sacco