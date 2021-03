R. Policano: “Roma/Napoli si appresta ad essere spareggio Champions”

Roma – Ajax? Mi aspetto una bella partita, entrambe le squadre fanno bene in Europa, la Roma fa molto possesso palla e ha corsa, senza dubbio sarà un match avvincente. In campionato, invece, si appresta a disputare con il Napoli una sfida che a tutti gli effetti è uno spareggio per la Champions. L’Europa è ovviamente un obiettivo primario per tutte e due le squadre e faranno il massimo in campo per poterla raggiungere.