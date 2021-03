Probabile formazione, Venerato:” Unico dubbio per Gattuso, Manolas o Maksimovic”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime sulla probabile formazione del Napoli per la sfida dell’Olimpico: “Domani il Napoli giocherà contro quello che potrebbe essere il prossimo allenatore azzurro, Fonseca piace e c’è qualcosa in più di un semplice gradimento. L’unico reale ballottaggio di formazione nel Napoli è per i centrali difensivi, Gattuso sta decidendo se far giocare Manolas o Maksimovic. Ad oggi c’è ancora un leggero vantaggio per il difensore serbo, direi 51% di possibilità, il greco dal canto suo ci terrebbe a giocare contro la sua ex squadra. In attacco partirà ancora titolare Mertens, Gattuso non ha avuto mai dubbi sull’impiego dall’inizio del belga con Osimhen subentrante per spaccare la partita. Lozano? C’è l’idea di far fare minuti al messicano, che però non sarà tra i titolali. La formazione dovrebbe quindi esser questa: (4-2-3-1) Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Politano, Zielinski, Insigne; Mertens“.