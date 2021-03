Mauro Bonomi, ex Azzurro: “Gattuso merita la riconferma”

Su Tuttomercatoweb.com, Mauro Bonomi, quasi cento presenze con la maglia del Napoli:

“Innanzitutto ripeto che il Napoli ha un grande allenatore. Ed un grande presidente. Non è facile tenere un’azienda calcistica. Ed in questi anni, De Laurentiis l’ha tenuta alla grande. L’allenatore merita questo palcoscenico. Ha capacità tecnico-tattiche. Ed umane. Sa tenere lo spogliatoio. Nonostante ci siano state le diatribe tra il gruppo e il presidente. I tifosi del Napoli insomma possono esser fiduciosi. Sarà bel finale di campionato. Qualche innesto ci sarà. Così come andrà fatta qualche cessione. Sarà un mercato difficile. Con la crisi che investe il calcio, dovranno esser bravi presidente e Ds. Gattuso? Da confermare ad occhi chiusi. Le polemiche con presidente? Tra persone intelligenti, si superano. Gattuso è un tecnico valido. E merita la conferma. Diversamente? Non credo Sarri torni. Però sarebbe bello. Credo che in giro ci siano allenatori bravi. Ed anche giovani. Però Napoli è una piazza difficile. Ed allora sarebbe più opportuno un tecnico come Spalletti. Che è esperto“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com