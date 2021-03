Lobotka ricoverato per la tonsillite: probabile l’intervento

Non era tra gli abili ed “arruolabili” per questa sfida perchè affetto da tonsillite. Ora, destano qualche preoccupazione le condizione di Lobotka. Secondo quanto si apprende dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, da questa mattina il centrocampista del Napoli è ricoverato presso la clinica Ruesch. Proprio per questo motivo il giocatore non si era allenato per l’intera settimana e visto che le condizioni non miglioravano, si è preferito affidare le cure a degli specialisti. Non è escluso che passata l’infiammazione si debba ricorrere all’intervento chirurgico. Lo slovacco molto probabilmente non ritornerà a disposizione prima di Pasqua.