L’agente Marrucco:” Battere la Roma per candidarsi al quarto posto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: “Roma Napoli è una partita alla quale sono molto legato. Spesso sono stato a Roma e ho visto tante partite lì. Voglio sottolineare che sono cose che il calcio ha perso: la giornata meravigliosa che avevi in trasferta. Era un’altra Italia. Roma-Napoli domani? La scorsa settimana ero molto fiducioso. In questa sono fiducioso: hanno avuto una settimana intera per lavorare, c’è un’ aria nuova e vedo i calciatori concentrati. Sono convinto che il Napoli possa superare la Roma. Se vince è una seria candidata al quarto posto”.