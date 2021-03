La rivelazione di Enrico Fedele:”Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli all’85%…..”

Domani il Napoli si gioca una buona fetta di speranze per un piazzamento Champions , ma ormai impazza il totoallenatore per la prossima stagione.Nel corso di Fuorigioco su Televomero l’ex dirigente Enrico Fedele ha commentato un possibile ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli: “Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli all’85%, io non faccio il giornalista ma dopo 40 anni in questo mondo ho degli amici. Io so per certo che dopo Verona c’è stato questo contatto, se Sarri avesse dato l’ok ADL l’avrebbe già preso. Mi dispiace per Gattuso, io mi sarei comportato diversamente in quel momento. Sarri successivamente tramite i suoi rappresentanti s’è sentito ed ha posto delle condizioni: tra queste la conferma di Giuntoli, Insigne e Koulibaly e tre nuovi elementi, un terzino sinistro, un difensore centrale ed un regista”.