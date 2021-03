Insigne, il discorso sul rinnovo rimandato a fine stagione

Il contratto di Lorenzo Insigne scadrà nel 2022. Al m0omento, come detto anche dal suo procuratore, ridiscuterlo non è una priorità, quindi, fino a fine stagione non sono attese novità in merito. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la trattativa per il rinnovo del capitano del Napoli è rimandata a giugno, quando sarà finito il campionato. Ora la priorità è concludere la stagione e centrare la qualificazione Champions. Focalizzato sull’obiettivo anche naturalmente Insigne, che sta conducendo una delle sue migliori stagioni in carriera.