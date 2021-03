Il doppio ex Zeman su Insigne: “E’ come il vino buono”

Uno stralcio della lunga intervista rilasciata da Zeman al cds:

Insigne è sempre di più il miglior calciatore italiano?

«Più passa il tempo e lui più diventa bravo. A me le classifiche sui calciatori non piacciono, però lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi, anche se una di queste non è cosa sua…».



Il sorriso aiuta già a capire dove vuole arrivare... «Quando bisogna difendere, lui non ne prende una. Però ci mette tanta buona volontà e comunque sa fare ombra al giocatore avversario. Solo che per andare a coprire è costretto a rimetterci qualcosa in chiave offensiva».

Roma-Napoli non se la perderà.

«Devo dire che mi interessa».

Anche se questo calcio…

«Non entusiasma e la colpa non è di nessuno. Senza pubblico non è la stessa cosa e vengono meno le motivazioni per tutti, anche per quelli che stanno in campo. Io sto in divano, visto che mi hanno chiuso i campi da golf, e avverto la differenza. Me lo faccio piacere, insomma. E comprendo chi deve giocare in queste bolle vuote».

A Giordano CdS