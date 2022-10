Gragnaniello a Radio Crc: “Toccati per la vicenda Vanacore, l’AIC vicina alla famiglia. Il Napoli a Roma può incrementare le sue chance al quarto posto”

“Siamo tutti toccati dalla vicenda Vanacore. Anche l’Aic si sta attivando per dare un sostegno alla famiglia del tecnico scomparso per Covid”. L’ha detto oggi Raffaele Gragnaniello, consulente dell’Assocalciatori, ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Sia l’Aic, tramite il lavoro di Antonio Trovato, che noi ex compagni siamo scesi in campo per aiutare tutte le persone vicine ad Antonio – ha detto – quello che è successo non deve mettere in discussione il protocollo, perché non è ancora chiaro se Antonio si sia infettato nell’ambito lavorativo o no. Tutto quello che so è che Antonio era un professionista e che veniva costantemente monitorato”. Per Gragnaniello “il protocollo regge o quantomeno finora l’ha fatto. Il problema è capire come comportarsi con la presenza di tutte queste varianti del Covid-19”. Gragnaniello ha anche spostato il discorso sul calcio giocato. “Domani il Napoli avrà la possibilità di aumentare ancora di più le sue chance di centrare la Champions – ha detto Gragnaniello a Radio Crc – sono contento di come gli azzurri si stiano avvicinando a questa sfida affascinante. Secondo me il Napoli ha tutte le carte in regola per conquistare uno dei quattro posti utili per l’Europa che conta. Inter, Juve e Milan sono le favorite. Secondo me è l’Atalanta a rischiare di abbandonare la corsa”.